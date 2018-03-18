Житель Пятигорска Кирилл Терешин, известный как «руки-базуки», пожаловался на боль и попрощался с подписчиками на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Рука опухла в два раза и дала по организму конкретный удар», — написал он в воскресенье, 18 марта.

Терешин также отметил, что не встает с кровати уже два дня и сильно мучается. Он призвал подписчиков его забыть и пообещал больше не появляться в соцсети.

«Моя мать плачет, я не знаю что делать, температура 38,5», — написал он.

Молодой человек получил в интернете прозвища «человек-синтол» и «синтольный здоровяк». Таких форм он добился с помощью инъекций синтола — неанаболического препарата для локального увеличения объема мышц.

В феврале Терешин шокировал подписчиков фотографией в образе девушки. 22-летний парень надел на себя женский парик и сделал яркий макияж.