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«Руки-базуки» пожаловался на боль и попрощался с подписчиками‍

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Фото: youtube.com
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Житель Пятигорска Кирилл Терешин, известный как «руки-базуки», пожаловался на боль и попрощался с подписчиками на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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«Рука опухла в два раза и дала по организму конкретный удар», — написал он в воскресенье, 18 марта. 

Терешин также отметил, что не встает с кровати уже два дня и сильно мучается. Он призвал подписчиков его забыть и пообещал больше не появляться в соцсети.

«Моя мать плачет, я не знаю что делать, температура 38,5», — написал он.

Молодой человек получил в интернете прозвища «человек-синтол» и «синтольный здоровяк». Таких форм он добился с помощью инъекций синтола — неанаболического препарата для локального увеличения объема мышц. 

В феврале Терешин шокировал подписчиков фотографией в образе девушки. 22-летний парень надел на себя женский парик и сделал яркий макияж.

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