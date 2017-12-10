«Качок» Терёшин опроверг удаление своих бицепсов

Житель Пятигорска Кирилл Терёшин опроверг удаление своих бицепсов. Молодой человек стал известен в соцсетях после того, как накачал при помощи специального препарата бицепсы огромных размеров.

Утром 10 декабря он распространил в соцсетях свой портрет с якобы удаленными мышцами. О возможности такой печальной перспективы ранее качка предупреждали фолловеры.

Вечером того же дня выяснилось, что вся история — фейк. Терёшин опубликовал новое фото, на котором его «руки-базуки» продемонстрированы невредимыми.

Молодой человек подписал снимок: «Базуки живы, базуки будут жить».

Напомним, Кирилл Терёшин получил в интернете прозвища «человек-синтол» и «синтольный здоровяк». Таких форм он добился с помощью инъекций синтола — неанаболического препарата для локального увеличения объема мышц.