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«Качок» Терёшин опроверг удаление своих бицепсов

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Фото: youtube.com
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Житель Пятигорска Кирилл Терёшин опроверг удаление своих бицепсов. Молодой человек стал известен в соцсетях после того, как накачал при помощи специального препарата бицепсы огромных размеров.

Утром 10 декабря он распространил в соцсетях свой портрет с якобы удаленными мышцами. О возможности такой печальной перспективы ранее качка предупреждали фолловеры.

Вечером того же дня выяснилось, что вся история — фейк. Терёшин опубликовал новое фото, на котором его «руки-базуки» продемонстрированы невредимыми.

Молодой человек подписал снимок: «Базуки живы, базуки будут жить».

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Напомним, Кирилл Терёшин получил в интернете прозвища «человек-синтол» и «синтольный здоровяк». Таких форм он добился с помощью инъекций синтола — неанаболического препарата для локального увеличения объема мышц.

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