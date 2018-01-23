Видео с операции по удалению «рук-базук» попало в Сеть

Видеозапись, снятая во время операции по удалению синтола из тела жителя Пятигорска 21-летнего Кирилла Терешина попала в Сеть. Ролик во вторник, 23 января, опубликован на YouTube-канале 10klass.

Операция по удалению «рук-базук» была проведена 21 января. По некоторым данным, юноше вставили в конечности силиконовые имплантаты.

Отмечается, что Терешин мечтал стать обладателем самых больших рук в России. Доктора не раз предупреждали молодого человека, что использование синтола опасно и может закончиться ампутацией частей тела.

В интернете Терешин прославился как «человек-синтол» и «синтольный здоровяк», после того как начал публиковать свои снимки с гигантскими бицепсами. Накачал он их с помощью инъекций синтола — неанаболического препарата, который используется для локального увеличения объема мышц.

В декабре 2017 года Терешин утверждал, что удалил бицепсы, однако позже опроверг эту информацию.