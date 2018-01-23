Прямой эфир

Видео с операции по удалению «рук-базук» попало в Сеть

0
Фото: Vk.com/Кирилл Терёшин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Видеозапись, снятая во время операции по удалению синтола из тела жителя Пятигорска 21-летнего Кирилла Терешина попала в Сеть. Ролик во вторник, 23 января, опубликован на YouTube-канале 10klass.

Эти руки не для скуки
Качки колют синтол, чтобы стать похожими на Халка

Операция по удалению «рук-базук» была проведена 21 января. По некоторым данным, юноше вставили в конечности силиконовые имплантаты.

Отмечается, что Терешин мечтал стать обладателем самых больших рук в России. Доктора не раз предупреждали молодого человека, что использование синтола опасно и может закончиться ампутацией частей тела.

В интернете Терешин прославился как «человек-синтол» и «синтольный здоровяк», после того как начал публиковать свои снимки с гигантскими бицепсами. Накачал он их с помощью инъекций синтола — неанаболического препарата, который используется для локального увеличения объема мышц.

В декабре 2017 года Терешин утверждал, что удалил бицепсы, однако позже опроверг эту информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обладатель больших бицепсов Кирилл Терешин удалил из рук синтол
Кирилл Терешин лишился «рук-базук»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017