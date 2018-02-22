«Руки-базуки» предстал в образе девушки

Житель Пятигорска Кирилл Терёшин, который получил известность благодаря синтоловым «рукам-базукам», шокировал поклонников новой трансформацией. На этот раз он выложил в Instagram фото в образе девушки.

Публикация от РУКИ БАЗУКИ (@3slaker_) Фев 22, 2018 в 12:05 PST

22-летний парень надел на себя женский парик и сделал яркий макияж, чтобы показать достаточно женственный образ.

«Мне кажется, хорошо быть девушкой», — написал он под фото.

Пользователи в комментариях отреагировали на данную трансформацию неоднозначно. Кто-то посчитал, что женский образ действительно идет молодому человеку, другие, напротив, осудили его поведение.

В Twitter отметили сходство Терёшина с украинской исполнительницей Анастасией Приходько, в связи с чем посоветовали ему начать музыкальную карьеру.

Терёшин получил в интернете прозвища «человек-синтол» и «синтольный здоровяк». Таких форм он добился с помощью инъекций синтола — неанаболического препарата для локального увеличения объема мышц.