Второй раунд Кубка Гагарина – 2018 растянулся до пяти матчей

Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пройдут третьи матчи полуфиналов конференций Кубка Гагарина. Победитель плей-офф-2017 и прошедшего регулярного чемпионата — петербургский СКА — отправился в Ярославль, где встретится с местным «Локомотивом». После двух первых встреч, прошедших в Северной столице в пятницу и субботу, счет в серии неожиданно стал равным — 1:1. Если в стартовой игре подопечные Олега Знарка предсказуемо разгромили «железнодорожников» (4:0), то во второй команда Дмитрия Квартальнова оказала сопротивление фаворитам турнира и увезла с выезда нужную победу (2:1).

Ярославскому клубу удалось сделать выводы из первого матча и исправить ошибки, отметил в беседе с «Известиями» нападающий «Локомотива» Петри Контиола.

— В первой игре мы действовали недостаточно жестко, позволяли лидерам СКА находить свободные зоны при переходе через синюю линию и не оказывали должного давления на их оборону, — заявил хоккеист. — Во втором матче мы стали быстрее, навязали больше силовой борьбы и стали неплохо играть в большинстве — один раз удалось его реализовать и забросить шайбу, а в других случаях измотать соперника. Серия только началась, но если в Ярославле мы еще улучшим игру во всех перечисленных компонентах, то шанс побороться за выход в финал конференции у нас будет.

В другом противостоянии Западной конференции интриги пока не наблюдается. Московский ЦСКА выиграл дома оба стартовых матча у хельсинкского «Йокерита», а вратарь армейцев Илья Сорокин оформил шот-аут (не пропустил ни одного гола). В итоге красно-синие одержали победы со счетом 4:0 и 2:0.

— Мы старались бороться против ЦСКА с позиции силы, но класс их нападающих сыграл свою роль в обоих поединках, — рассказал «Известиям» генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри. — Но мы верим, что в следующих матчах сможем показать свои лучшие качества. У нас много молодых хоккеистов, которые — как, например, Элли Толванен — еще не играли в плей-офф с соперниками такого уровня. Уверен, теперь они поняли, что это такое. И сумеют исправить недочеты, продемонстрировать более быстрое движение и принятие решений, проявят больше концентрации при игре в защите и победят в Хельсинки, максимально продлив серию с ЦСКА и поборовшись за победу.

Сегодня и завтра команды сыграют в Финляндии. В случае успеха в обоих матчах подопечные Игоря Никитина станут первыми финалистами конференции. На Востоке борьба гораздо острее. В обеих сериях команды уже одержали по одной победе. Казанский «Ак Барс» в первой игре потерпел в овертайме поражение от магнитогорского «Металлурга» (3:4). Победа команды Виктора Козлова, как и отсутствие в составе казанской команды звездного форварда Даниса Зарипова, для многих экспертов оказалась неожиданной. Лучшего бомбардира прошлогоднего плей-офф главный тренер команды хозяев Зинэтула Билялетдинов вернул в заявку только на вторую встречу. И игрок не подвел, принеся клубу победу со счетом 4:1 — на счету 36-летнего форварда один гол и одна голевая передача.

— Игра Зарипова стала решающим фактором в прошлогодней серии «Ак Барса» и «Металлурга» (магнитогорский клуб выиграл в финале конференции со счетом 4:0. — «Известия»), когда Данис еще выступал за «Магнитку», — заявил «Известиям» главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Крикунов. — За счет индивидуального мастерства, чтения игры и умения обращаться с шайбой он может решить если не всё, то многое. Мы видели разницу в игре «Ак Барса» между первым матчем без Зарипова и вторым матчем с ним. Но, возможно, Билялетдинов хочет его немного придержать и поберечь, чтобы в идеальной форме подвести к решающим играм сезона.

Самой непредсказуемой парой в данный момент являются уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Клуб из столицы Башкортостана считается фаворитом противостояния. Однако напряженная серия с омским «Авангардом», выигранная в предыдущем раунде лишь в заключительном седьмом матче со счетом 4:3, отняла у команды Эркки Вестерлунда много сил. В результате «Трактор» в пятницу уверенно выиграл в Уфе первый матч (2:1). Подопечные Анвара Гатиятулина были близки к успеху и на следующий день, но в овертайме «Салават» всё же смог вырвать победу (3:2).

— Уже второй сезон «Трактор» предстает очень организованной командой с хорошими вратарями и защитой, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — А в этом розыгрыше неплохо выступают нападающие — как легионеры, так и своя молодежь. В первую очередь отмечу Виталия Кравцова, лидирующего сейчас по числу голов в плей-офф. У «Салавата» очень сильное нападение, но нестабильная оборона и вратари. Команда очень много уходит в индивидуальную игру, допускает ошибки, чем пользовался «Авангард», а сейчас пользуется «Трактор». Если челябинцы не сбавят, то шансы пройти в финал конференции у них очень хорошие.

По итогам третьего и четвертого матчей, которые состоятся в Ярославле, Хельсинки, Магнитогорске и Челябинске, три пары из четырех точно вернутся в Санкт-Петербург, Казань и Уфу. Пятые матчи пройдут в четверг.

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