КХЛ интригует

В минувшие выходные стартовал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Несмотря на серьёзное расслоение между клубами, юбилейный 10-й розыгрыш Кубка Гагарина уже предвещает если не сенсации, то упорнейшую борьбу почти во всех матчах. Это ощущают на себе даже признанные фавориты турнира — СКА и ЦСКА.

Дерби в одни ворота

Для массового зрителя самой яркой серией является, пожалуй, московское дерби «Спартак»–ЦСКА. Как и ожидалось, армейцы одержали победы в двух стартовых встречах на своём льду. Но если первая игра далась подопечным Игоря Никитина легко и закончилась разгромом красно-белых (6:0), то во втором матче красно-синие оказались сильнее с перевесом лишь в одну шайбу (1:0).

— «Спартак» — амбициозная команда, там играют классные ребята, — заявил «Известиям» генеральный директор ЦСКА Игорь Есмантович. — Своим желанием и игрой они заслужили место в плей-офф. Идет игра на вылет, поэтому уровень давления на всех участников повышается в разы. Первый матч сложился для нас удачно. Вторая встреча получилась сложной, но команде удалось сыграть третий период строго, без удалений. В такой непростой момент ЦСКА должен был проявить свой класс, и приятно, что игроки не дрогнули. Теперь мы готовимся к третьему матчу, который, я уверен, будет непростым. Как и все в Кубке Гагарина.

Сегодня и завтра матчи серии пройдут на домашнем льду «Спартака» — арене «ВТБ Ледовый дворец». Конечно, уже в первом матче ЦСКА может обеспечить себе выход во второй раунд. Однако подопечные Вадима Епанчинцева, впервые с 2011 года вышедшие в плей-офф, наверняка попытаются отсрочить окончание своего самого успешного сезона в нынешнем десятилетии.

Постолимпийский синдром

Если лидеры и главный тренер ЦСКА довольно безболезненно вернулись в игру после возвращения с победой с Олимпиады в Пхёнчхане, то СКА неожиданно натолкнулся на ожесточенное сопротивление «Северстали», попавшей в плей-офф в последний момент. Почти весь тренерский штаб и 15 хоккеистов петербуржцев были задействованы в Корее, чем и воспользовалась череповецкая команда, в обоих матчах в Санкт-Петербурге сохранявшая шансы на победу. В первой встрече подопечные Александра Гулявцева сравняли счет за минуту до конца основного времени, но обилие удалений помешало им дожать СКА в овертайме — благодаря шайбе Павла Дацюка (4:3) питерские армейцы повели в серии.

На следующий день череповчане в начале встречи вновь вели в счете после гола своей главной звезды — Дмитрия Кагарлицкого. Однако уже перед первым перерывом равновесие восстановил Павел Дацюк. Во втором периоде подопечные Олега Знарка в течение минуты забросили две шайбы, но в следующую пятиминутку гости ответили тем же. Вскоре болельщиков ждал очередной дуплет в исполнении СКА, а в третьем периоде хозяева окончательно дожали соперника (7:4).

— В любом матче плей-офф есть шанс на победу, и игры со СКА — не исключение, — сказал «Известям» защитник «Северстали» Александр Евсеенков. — Просто надо играть построже в обороне и использовать свои моменты в атаке. Думаю, для нас еще не все закончено. Ребята настроены вернуть серию в Петербург.

Сегодня и завтра пройдут два матча в Череповце. Если «Северсталь» одержит дома хотя бы одну победу, серия растянется до конца недели и пятая игра вновь состоится в Санкт-Петербурге.

Вся борьба в других сериях также впереди. На Западе ярославский «Локомотив» после трех матчей со счетом 3:0 ведет в противостоянии с нижегородским «Торпедо», а хельсинкский «Йокерит» — со счетом 2:1 выигрывает серию с ХК «Сочи». На Востоке после двух игр интрига еще интереснее. Казанский «Ак Барс» лидирует (2:0) в борьбе с хабаровским «Амуром», а челябинский «Трактор» — с нижнекамским «Нефтехимиком». В противостояниях магнитогорского «Металлурга» с екатеринбургским «Автомобилистом» и уфимского «Салавата Юлаева» с омским «Авангардом» счет пока остается равным.

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