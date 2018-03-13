На Западном фронте без перемен

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) определилось большинство участников второго раунда плей-офф. Уже окончательно известны пары в Западной конференции, состав полуфиналистов которой остался практически неизменным по сравнению с прошлым сезоном. Как и год назад, в эту стадию вновь вышли петербургский СКА, московский ЦСКА и ярославский «Локомотив». Замыкает четверку хельсинкский «Йокерит», вытеснивший столичное «Динамо». На Востоке интрига более запутанная — пока место во втором раунде обеспечили себе лишь казанский «Ак Барс» и челябинский «Трактор».

При этом самое принципиальное противостояние в первом раунде — дерби московских ЦСКА и «Спартака» — оказалось и самым предсказуемым. Впервые за семь лет вышедшие в плей-офф красно-белые забросили армейцам лишь одну шайбу. ЦСКА победил в серии со счетом 4:0 (6:0, 1:0, 3:1, 1:0).

— Трудно было ожидать интриги с учетом разницы в уровнях команд. Жаль, что «Спартаку» не удалось в должной степени обозначить борьбу, как это получилось у «Северстали» в противостоянии со СКА, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион, бывший нападающий красно-белых Александр Кожевников. — К сожалению, не проявили себя лидеры команды Александр Хохлачев и Александр Дергачев — ЦСКА грамотно выключил их из игры. Да, в двух матчах армейцы победили с минимальным счетом, но даже там создавалось впечатление, что они играют с запасом сил и в случае возникновения проблем смогут прибавить. В целом можно поблагодарить красно-белых за этот сезон — впервые за долгое время они прошли в плей-офф и показали интересный хоккей.

Другой фаворит Кубка Гагарина — СКА также с сухим счетом 4:0 (4:3 ОТ, 7:4, 2:1 ОТ, 2:0) переиграл «Северсталь», однако череповецкая команда смогла оказать действующему победителю турнира жесткое сопротивление, доведя два матча до овертайма.

— Надо отдать должное «Северстали», которая с не самым сильным составом и добилась успеха в регулярном чемпионате, и петербуржцам сопротивлялась, как могла, — продолжил Александр Кожевников. — Спасибо Александру Гулявцеву и его ребятам за проделанную работу. Не их вина, что в условиях финансового расслоения между клубами две серии на Западе завершаются досрочно. Но череповчане сделали всё, что могли.

Серия ярославского «Локомотива» с нижегородским «Торпедо» также закончилась всухую (2:1, 2:1, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ), но далась она «железнодорожникам» крайне трудно.

— Это было противостояние двух стилистически похожих тренеров — Дмитрия Квартальнова и Петериса Скудры, — заявил «Известиям» экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков. — В отличие от двух других «сухих» серий здесь борьба была равной — ни одна из встреч не завершилась с разницей более чем в одну шайбу, а две игры вообще дошли до овертайма. Но более качественный и сыгранный состав «Локомотива» оказался сильнее в мелочах. «Торпедо» выглядело лучше в первом матче, но показало слабую реализацию моментов. А в двух овертаймовых встречах слишком многое зависело от фактора случайности. И удача оказалась на стороне ярославцев.

Хельсинкский «Йокерит» завершил серию против «Сочи» со счетом 4:1 (1:2 ОТ, 7:2, 7:2, 3:2 ОТ, 2:1 ОТ).

— Сочинцам очень повезло в первом матче. Дальнейшие два разгрома были как бы продолжением этой игры, только уже с более ответственным отношением «Йокерита» к своим голевым моментам, — подчеркнул Александр Пашков. — Хорошо, что команда Сергея Зубова дальше собралась и оказала сопротивление в четвертом и пятом матчах, но в обоих случаях финны показали характер, вырвав очень тяжелые победы. В предыдущие сезоны в критических обстоятельствах «Йокерит» проигрывал — и сейчас мы наблюдаем прогресс, который может помочь им наконец реализовать свои амбиции в Кубке Гагарина.

За участие в финале Западной конференции СКА будет бороться с «Локомотивом», а ЦСКА — с «Йокеритом». Год назад в финале конференции ярославцы проиграли питерцам со счетом 0:4, а «Йокерит» не совладал с московскими армейцами в первом раунде, также не сумев победить ни в одной из встреч.

— Обе серии могут растянуться более чем на 4–5 матчей, как в прошлом сезоне, — заявил Александр Кожевников. — Для «Локомотива» и «Йокерита» важно показать себя после обидных проигрышей в прошлом сезоне, когда они заслужили хотя бы по 1–2 победы в сериях. Понятно, что сейчас им будет тяжело пройти дальше при тех составах, что имеются у СКА и ЦСКА. Но заставить их помучиться, растянуть противостояние до 6–7 встреч ярославцам и финнам по силам.

Первые матчи серий пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 16 и 17 марта. 19 и 20 марта команды переберутся в Ярославль и Хельсинки.

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