ЦСКА обыграл «Спартак» и вышел в ¼ плей-офф КХЛ

Хоккеисты ЦСКА в четвертом матче в серии обыграли «Спартак» и вышли в четвертьфинал Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

8 марта матч, проходивший на льду арены «Спартака» завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев.

Единственную шайбу во втором периоде забросил Мэт Робинсон.

По итогам четырехматчевой серии 1/8 финала Кубка Гагарина красно-белые установили антирекорд лиги, забросив всего одну шайбу.

Ранее «Спартак» проиграл три матча с общим счетом 1:10 (0:6, 0:1, 1:3).

ЦСКА в четвертьфинале плей-офф сыграет либо против ярославского «Локомотива», либо против «Йокерита» (Хельсинки), если финский клуб сумеет обыграть в серии «Сочи». Матчи армейцев пройдут 16, 17, 19, 20 марта.

2 марта сообщалось, что московское «Динамо» впервые в истории не вышло в плей-офф Кубка Гагарина.