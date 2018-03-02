КХЛ предложила штрафовать за неудачный запрос повтора офсайда

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с сезона-2018/19 могут вступить в силу новые правила использования Coach challenge — системы, при которой тренер может один раз за матч сделать запрос судье на просмотр видеозаписи спорного эпизода.

Как сообщил «Известиям» главный арбитр лиги Алексей Анисимов, речь идет о корректировке регламента в части запросов на спорную фиксацию офсайда. Если редакция правил претерпит изменения, то неудачное использование этого запроса будет означать для инициировавшей его команды малый двухминутный штраф.

По мнению главы судейского корпуса КХЛ, выступившего инициатором внесения поправок, запросы на «вне игры» «очень замедляют матч». Кроме того, «иногда тренеры делают это не потому, что сомневаются в решении арбитра, а чтобы использовать эту паузу в качестве дополнительного тайм-аута».

Подробнее — в материале «Известий»:

КХЛ готовит штрафы для тренеров за неудачные повторы