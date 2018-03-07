Игорь Есмантович: «Игроки ЦСКА притерлись друг к другу в ходе сезона»

Сегодня московский ЦСКА проведет третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Спартака». С начала сезона красно-синие считались одними из главных фаворитов розыгрыша Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за счет масштабного летнего усиления сильнейшими российскими хоккеистами, а также за счет возвращения группы отечественных игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Армейцы подтвердили этот статус вторым местом по итогам регулярного чемпионата, после чего в первом раунде плей-офф уверенно начали путь за первым в своей истории Кубком Гагарина. Первые два матча со «Спартаком» были выиграны со счетом 6:0 и 1:0, и в случае сегодняшнего успеха подопечным Игоря Никитина останется сделать всего один шаг для попадания в следующий раунд.

Примечательно, что этот результат был достигнут после перерыва на Олимпийские игры, в которых российская сборная выиграла свое первое за 26 лет золото. На соревнованиях в Пхенчхане в составе сборной выступал настоящий десант из ЦСКА в лице защитников Никиты Нестерова, Богдана Киселевича и Алексея Марченко, нападающих Кирилла Капризова, Михаила Григоренко, Сергея Андронова и Ивана Телегина, а также вратаря Ильи Сорокина и главного тренера. Игорь Никитин отвечает в штабе национальной команды за работу с защитниками и спецбригадами меньшинства.

В эксклюзивном интервью «Известиям» генеральный директор ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о старте плей-офф, восстановлении игроков-олимпийцев и отличии нынешнего Кубка Гагарина от предыдущих.

— Характер первых двух матчей серии был ожидаем?

— «Спартак» — амбициозная команда, там играют классные ребята. Своим желанием и игрой они заслужили место в плей-офф. Идет игра на вылет, поэтому уровень давления на всех участников повышается в разы. Первый матч сложился для нас удачно. Вторая встреча получилась сложной, но команде удалось сыграть третий период строго, без удалений. В такой непростой момент ЦСКА должен был проявить свой класс, и приятно, что игроки не дрогнули. Теперь мы готовимся к третьему матчу, который, уверен, будет непростым, как и все игры в Кубке Гагарина.

— По вашим ощущениям, Игорю Никитину и игрокам сборной удалось полностью восстановиться после олимпийских нагрузок?

— Думаю, Игорю Валерьевичу удалось. А ребята пока еще пребывают в стадии адаптации. И по смене времени, часового пояса по сравнению с Пхенчханом, и по нагрузкам, которые они получают в расположении ЦСКА, им еще нужно время, чтобы до конца прийти в себя. Наши олимпийцы играют в составе клуба и через работу, через «не могу» добиваются положительного результата, что особенно ценно сейчас, потому что у нас плей-офф — совершенно другое соревнование в отличие от регулярного чемпионата. Есть уверенность, что дальше ребята станут чувствовать себя лучше и придут к своей оптимальной форме.

— В предыдущие первые раунды плей-офф ситуация была легче?

— Я бы не стал сравнивать с предыдущими сезонами. Все-таки ситуация отличается. Не только тем, что сейчас был перерыв на Олимпийские игры, в которых были задействованы наш главный тренер и немало хоккеистов. Не забывайте, что мы, по сравнению с прошлым сезоном, существенно поменяли состав — пришли 11 новых хоккеистов. У нас поменялся главный тренер. Концепция и стиль игры немного изменились: новые связки, новые тактические наработки. Я вижу, что игроки притерлись друг к другу в ходе сезона. И мы видим синергетический эффект наших звеньев, с помощью которого ЦСКА сейчас показывает очень качественную игру.

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