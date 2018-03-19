Оливер Лауридсен: «Мы еще вернем серию с ЦСКА в Москву»

ЦСКА выиграл у «Йокерита» (4:0 и 2:0) два стартовых матча серии в полуфинале Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сегодня и завтра подопечные Игоря Никитина сыграют в Хельсинки третью и четвертую встречи, в случае побед в которых они досрочно обеспечат себе участие в предпоследней стадии и поборются за выход в финал 10-го розыгрыша Кубка Гагарина.

Однако команда Юкки Ялонена уверена, что борьба еще не закончена. Датский защитник «Йокерита» Оливер Лауридсен в интервью «Известиям» рассказал, как команда собирается отыграть отставание от ЦСКА и объяснил, почему, имея рост под 2 метра и плотное телосложение, он едва не вступил в драку с невысоким и не самым габаритным форвардом армейцев Кириллом Капризовым, автором победной шайбы в овертайме матча российской команды на Олимпиаде-2018 против Германии (4:3).

- Почему «Йокерит» не забросил ни одной шайбы ЦСКА в Москве?

- Это связано с игрой вратаря ЦСКА и игрой команды в защите. Армейцы отлично обороняются, не боятся идти в силовые единоборства и почти не оставляют сопернику свободных зон. Мы ничего не смогли сделать против этого в первом матче. Уже во второй встрече смогли улучшить свою игру в атаке, стали создавать больше моментов у ворот ЦСКА, но плохо их реализовывали. Если мы улучшим этот компонент в Хельсинки, можем побороться за победу в этой серии.

- В прошлом сезоне вы проиграли серию ЦСКА с сухим счетом в первом раунде (0:4). Сейчас ваш соперник отличается от самого себя годичной давности?

- Армейцы предлагали больше силовой борьбы, старались прессинговать нас в нашей зоне, не давали начать атаку. Сейчас ЦСКА при обороне старается встречать нас у своей синей линии, но защитники по-прежнему стараются навязывать борьбу. При этом ЦСКА стал больше контролировать шайбу в атаках, играет более комбинационно, изматывая соперника при игре без шайбы. Это неудивительно - в межсезонье в команду пришло очень много индивидуально сильных хоккеистов.

- С этим связано то, что в матчах стало меньше борьбы, чем в прошлом сезоне?

- Да, соперник стал сильнее. Мы в прошлом году проиграли все четыре матча серии, но во всех оказали серьезное сопротивление ЦСКА. Только первую встречу проиграли в основное время (2:4) фактически с минимальным счетом - последнюю шайбу пропустили в пустые ворота, сняв в конце вратаря, чтобы попытаться при счете 2:3 спасти игру. Три других матча были выиграны ЦСКА лишь в овертайме. Но сейчас «Йокерит» гораздо сильнее, чем в прошлом сезоне, когда мы с трудом попали в плей-офф. И я уверен, что мы еще поборемся с ЦСКА и вернем серию в Москву.

- Что произошло между вами и Кириллом Капризовым, с которым вы едва не подрались, имея гораздо большие габариты?

- Это эмоции, которые неизбежны в плей-офф. Матчи будут очень горячими - с драками и силовыми приемами. Уверен, финские и российские болельщики не разочаруются. Мы ждем момента, когда выйдем на лед до конца заполненной «Хартвал Арены». Уверен, поддержка со стороны зрителей поможет нам перевернуть ход этой серии.

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