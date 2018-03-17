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ЦСКА разгромил «Йокерит» в матче плей-офф 1/4 финала КХЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московский ЦСКА разгромил финский «Йокерит» в матче плей-офф четвертьфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 4:0.

У победителей в игре отличились: Грег Скотт, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов и Сергей Шумаков.

Нападающий армейцев Джефф Плэтт после победы над «Йокеритом» отметил, что его команда постаралась минимизировать шансы соперника.

«Очень хорошее начало. Можно сказать, что сегодня мы сыграли идеально, если не брать в расчет концовку, в которой несколько раз удалились», — приводит его слова газета «Спорт-Экспресс».

Вторая встреча серии пройдет также в Москве 17 марта.

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