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«Металлург» обыграл «Ак Барс» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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ХК «Металлург» из Магнитогорска в овертайме одержал победу над казанским «Ак Барсом» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч закончился со счетом 4:3 в Казани, передает ТАСС.

Из команды победителей заброшенными шайбами отличились Мэтт Эллисон (26 минута), Войтек Вольски (33, 69) и Евгений Тимкин (52). Из числа казанской команды шайбы забросили Иржи Секач (17), Станислав Галиев (23) и Атте Охтамаа (43).

Таким образом, «Металлург» в серии четырех побед лидирует со счетом 1:0. Следующая встреча между командами состоится 17 марта в Казани.

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