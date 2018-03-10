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Хоккеисты «Ак Барса» обыграли «Амур» и вышли в четвертьфинал плей-офф

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Казанский «Ак Барс» в пятом матче серии обыграл хоккеистов хабаровского «Амура» и вышел в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина.

На домашней арене казанцы одержали победу со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили Антон Ландер (1-я минута) и Роб Клинкхаммер (54). За «Амур» забил Дедунов (13).

Общий счет серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Ак Барса».

Соперник казанцев в полуфинале Восточной конференции определится позднее.

Ранее определился еще один четвертьфиналист Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от востока. Им стал челябинский «Трактор», обыгравший со счетом 4-1 в серии нижнекамский «Нефтехимик».

В Западной конференции в в ¼ финала встретятся петербургский СКА и ярославский «Локомотив», а также московский ЦСКА и финский «Йокерит».

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