Стали известны все участники четвертьфиналов Кубка Гагарина

Определились все участники четвертьфинала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

За выход в финал Западной конференции петербургский СКА поспорит с ярославским «Локомотивом». Московские армейцы сразятся с финским «Йокеритом».

На Востоке казанский «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом», а уфимский «Салават Юлаев» — с нижегородским «Трактором».

Четвертьфинальные серии до четырех побед стартуют в пятницу, 16 марта.

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