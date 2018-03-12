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Аркадий Ротенберг рассказал о развитии хоккея в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг в интервью «Известиям» подвел итоги выступления сборной России на Олимпийских играх в Пхенчхане, рассказал о том, как правильно использовать наследие олимпийского триумфа, выделил ключевые пункты программы развития хоккея в стране и обозначил свою позицию относительно продолжения сотрудничества с главным тренером национальной команды Олегом Знарком.

«Мы провели серьезную подготовку к этим Играм, собрали очень мастеровитую и боевую команду, и, откровенно говоря, ехали в Пхенчхан только за золотом, потому что знали, что от нас ждут только победы», — сказал председатель правления ФХР.

По словам Ротенберга, подготовка российской команды к успешному выступлению на Олимпиаде началась еще в 2015 году.

«Тогда была переформатирована работа всей сборной. Был сформирован тренерский штаб из ведущих специалистов, введены службы скаутинга и видеоанализа, усилена работа медицинской службы», — рассказал он.

Ротенберг также заявил, что считает правильным продолжить сотрудничество с главным тренером национальной хоккейной сборной Олегом Знарком и его штабом.

Кроме того, он рассказал о программе развития хоккея в России, над которой сейчас работает федерация.

«В настоящий момент мы подготовили два пособия — для детей до 8 и до 10 лет. Впереди долгая работа по созданию пособий для всех возрастов до 18 лет, выпуск видеоуроков, — сообщил Ротенберг.

По его словам, за последние несколько лет в России количество катков увеличилось примерно с 516 до 531, хоккейных школ — с 600 до 629, детских тренеров — с 2419 до 2731, а количество занимающихся хоккеем детей по всей стране — с 93,3 тыс. до 98,3 тыс.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ротенберг: «Важно грамотно использовать наследие олимпийского золота»

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