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Хоккеист Дацюк передал золотую медаль ЧМ-2012 женскому монастырю

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк передал золотую медаль чемпионата мира 2012 года женскому Среднеуральскому монастырю. Об этом сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Во время пребывания в Екатеринбурге хоккеист посетил женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

После богослужения Дацюк продемонстрировал золотую олимпийскую медаль, завоеванную ранее в феврале в Пхёнчхане, и передал монастырю высшую награду ЧМ-2012, проходившего в Швеции и Финляндии.

25 февраля сборная России по хоккею завоевала золотые медали Олимпийских игр, победив в финальном матче команду Германии со счетом 4:3. После этой победы Павел Дацюк стал членом «Тройного золотого клуба», в который попадают хоккеисты, выигрывавшие Кубок Стэнли (главная награда за победу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Олимпийские игры и чемпионат мира.

Также Дацюк вместе с другим российским хоккеистом — Ильей Ковальчуком — установили рекорд по количеству сыгранных матчей на Олимпиадах среди отечественных спортсменов.

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