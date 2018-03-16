Восток КХЛ держит в напряжении

Сегодня и завтра в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пройдут первые и вторые матчи серий второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Главных сюрпризов эксперты ожидают в противостояниях команд Восточной конференции. Уфимский «Салават Юлаев» в первых матчах примет дома челябинский «Трактор», а казанский «Ак Барс» — магнитогорский «Металлург».

Пока «Салават Юлаев» по своему составу выглядит предпочтительнее «Трактора», заявил «Известиям» экс-главный тренер уфимцев Рафаил Ишматов.

— Челябинцы могут противопоставить организацию командных действий и самоотдачу, но если команда Вестерлунда сыграет в свою силу, то она пройдет в финал конференции, — отметил он. — «Салават» сейчас явно на кураже после яркой и сложной победы над «Авангардом», хоккеисты находятся в игровом тонусе, так как начнут серию сразу после окончания противостояния с омичами. А этом значит, высока вероятность, что уфимцы избегут того дисбаланса в игре, который их преследовал в первой половине регулярного чемпионата и ряде встреч с «Авангардом» в плей-офф.

По мнению эксперта, завершившаяся в среду серия «Салавата» с омским клубом (4:3) является образцовой для КХЛ. Команды устроили настоящее голевое пиршество для зрителей, сохраняя интригу до последних секунд. Уфимцы выиграли первую домашнюю игру у «Авангарда» со счётом 7:4, но уже на следующий день подопечные Эркки Вестерлунда были разгромлены на домашнем льду (2:7). После переезда в Омск команды обменялись победами — 5:3 в пользу «Авангарда» в третьем матче, 4:2 в пользу «Салавата» — в четвертом. Пятый матч в столице Башкирии оказался за хозяевами (2:1), но уже в Омске подопечные Германа Титова выиграли (3:2) и сравняли счет в серии. Заключительная седьмая встреча на «Уфа Арене» оказалась сверхдраматичной. При счете 1:1 за две минуты до окончания основного времени Теэму Хартикайнен вывел хозяев вперёд. Но очень скоро финский форвард заработал удаление, а через 5 секунд на скамейку штрафников отправился и его партнер по команде Григорий Панин. В результате замены вратаря на шестого полевого игрока «Авангард» использовал численное преимущество «6 на 3» — за 17 секунд до сирены отличился Максим Чудинов. Но в середине овертайма Максим Гончаров всё же вывел «Салават» в следующий раунд.

— Это была великолепная серия, которой КХЛ может гордиться, — сказал Рафаил Ишматов. — Причем в первых шести матчах она выделялась зрелищностью, обилием голов и большим количеством ошибок, что очень здорово для зрителя. А в седьмой игре обе команды продемонстрировали зрелость — они избежали помарок, провалов в обороне, при этом удержав необходимый баланс скорости, силовой борьбы и комбинационной игры. То есть сохранили зрелищность предыдущих игр, избавившись от имевшейся ранее анархии в обороне. Вкупе с высоким драматизмом и интригой седьмой матч «Салавата» и «Авангарда» для уровня КХЛ был почти совершенным.

По мнению бывшего главного тренера «Автомобилиста», «Югры» и «Адмирала» Андрея Разина, «Трактор» может пройти «Салават» после жесткого противостояния с «Нефтехимиком» (4:1). В одном из матчей нижнекамцы выдали серию драк и силовых приёмов, в результате чего команды побили рекорд КХЛ по числу штрафных минут в одной встрече. Тем не менее, подопечные Анвара Гатиятуллина смогли выйти в следующий раунд.

— Челябинская команда при Гатиятулине демонстрирует отличную организацию игры, чему способствует и сильная работа вратарской бригады в лице Павла Францоуза и Василия Демченко. Это позволяет их партнерам чувствовать себя уверенно на льду, — сказал «Известиям» Андрей Разин. — Поэтому второй сезон подряд они уверенно проходят «регулярку», а сейчас продемонстрировали характер, не стушевавшись в условиях ожесточенной борьбы с «Нефтехимиком», изобиловавшей массой силовых приемов и драк. Думаю, в противостоянии с «Салаватом Юлаевым» у них есть шансы побороться за участие в финале конференции. Уверен, сюжет будет закручен в обеих сериях очень лихо. Не исключено, что в одной из них мы снова увидим семь матчей.

Во второй паре встретятся «Ак Барс», прошедший хабаровский «Амур» (4:1 в серии), и «Металлург». Последний в шести матчах оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» (4:2).

— Состав «Металлурга» имеет беспрецедентный опыт успешной игры в плей-офф, — подчеркнул Рафаил Ишматов. — Очень хорошо, что Величкин сумел продлить контракт с Мозякиным. Многие уже списывают его на пенсию, но мастерство Сергея — это эталон, на который должны ориентироваться все его партнеры по команде. И правильно сделал штаб сборной России, что взял его на Олимпиаду. Этот сезон дается Магнитогорску очень тяжело, но опыт его лидеров позволил клубу пройти молодой и задорный «Автомобилист». С «Ак Барсом» будет сложнее, но если «Магнитка» сохранит текущее функциональное состояние, шансы пройти казанцев будут. Впрочем, Восток у нас вообще слишком непредсказуем для прогнозов.

В девяти предыдущих сезонах клубы Восточной конференции пять раз побеждали в Кубке Гагарина: по два выигрыша плей-офф на счету «Ак Барса» и «Магнитки», один раз победу праздновал «Салават Юлаев».

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