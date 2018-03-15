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Названа предварительная дата нового сезона КХЛ

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Первый матч нового сезона 2018/19 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за Кубок открытия предварительно назначен на 1 сентября 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

По традиции, сезон будет открыт встречей между обладателями Кубка континента и Кубка Гагарина. Обладатель последнего определится в апреле, а победителем регулярного чемпионата сезона 2017/18 стал санкт-петербургский СКА, сообщает RT.

Текущий сезон КХЛ начался 21 августа в Санкт-Петербурге матчем между СКА и московским ЦСКА — 4:2.

Ранее портал iz.ru сообщал, что КХЛ предложила штрафовать за неудачный запрос повтора офсайда.

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