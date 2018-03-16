Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России. «Рубин» (Казань) – «Спартак» (Москва)

Московский «Спартак» остается главным преследователем «Локомотива» в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Подопечные Массимо Карреры отстают от «железнодорожников» на восемь очков, деля второе место с ЦСКА. Чтобы попытаться догнать красно-зеленых и обойти армейцев в борьбе за прямое попадание в групповой турнир Лиги чемпионов, красно-белым нужно обязательно побеждать в Казани крайне непредсказуемый в нынешнем сезоне «Рубин».

17 марта, 19:00. «Казань Арена». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей. Кубок Гагарина. Полуфиналы Западной конференции. Первые, вторые матчи. ЦСКА (Москва) – «Йокерит» (Хельсинки), СКА (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярославль)

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) наступает пора решающих серий. В Западной конференции два главных фаворита Кубка Гагарина — СКА и ЦСКА — находятся в шаге от матча за выход в финал турнира. Однако сначала им предстоят встречи с крайне опасными соперниками, которые уже не первый год пытаются покорить плей-офф. Финский «Йокерит» стал третьей силой на Западе в прошедшей «регулярке», и его главный тренер Юкка Ялонен перед своим уходом в сборную Финляндии наверняка постарается громко хлопнуть дверью, пройдя ЦСКА. А ярославский «Локомотив» попытается взять у СКА реванш за поражения в двух предыдущих Кубках Гагарина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

16 марта, 19:30; 17 марта, 17:00. ЛДС ЦСКА имени Всеволода Боброва (Москва), Ледовый дворец (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и КХЛ

Хоккей. Кубок Гагарина. Полуфиналы Восточной конференции. Первые, вторые матчи. «Ак Барс» (Казань) – «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа) – «Трактор» (Челябинск)

Один из самых напряженных сезонов в КХЛ обещает зрителям максимальную интригу на Востоке и в полуфиналах конференций. Не без труда прошедший хабаровский «Амур» казанский «Ак Барс» сразится с самым успешным клубом предыдущих четырех чемпионатов лиги — магнитогорским «Металлургом». Ранее подопечные Виктора Козлова выбили из Кубка Гагарина считавшийся фаворитом екатеринбургский «Автомобилист». А уфимский «Салават Юлаев», лишь в овертайме седьмого матча одолевший омский «Авангард», будет биться с неуступчивым челябинским «Трактором», выжившим в битве с нижнекамским «Нефтехимиком».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

16 марта: 19:00, «Татнефть Арена» (Казань); 17:00, «Уфа Арена». 17 марта: 17:00, «Татнефть Арена» (Казань); 14:30, «Уфа Арена». Прямые трансляции на «Матч ТВ» и КХЛ

Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Фалуне

Успех усеченной российской сборной на прошедших в феврале зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане был закреплен нашими лыжниками и на мартовских этапах Кубка мира. Причем проявили себя и олимпийцы (Наталья Непряева и Александр Большунов выиграли три медали в Лахти и Драммене), и не получившие приглашений в Корею спортсмены (серебро в Лахти на счету у Глеба Ретивых, бронза в Осло — у Максима Вылегжанина). Теперь россиянам предстоит заключительный в сезоне этап в Фалуне, который и завершит это, пожалуй, самое тяжелое полугодие в их карьере.

Фото: Global Look Press/Kalle Parkkinen

16 марта, спринт, свободный стиль: 14:15, женщины; 15:15, мужчины. 17 марта, масс-старт, классический стиль: 13:30, женщины; 16:30, мужчины. 18 марта, гонка преследования, свободный стиль: 13:30, женщины; 16:15, мужчины. Лыжная трасса спортивного комплекса «Лугнет» (Фалун, Швеция). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Биатлон. Этап Кубка мира в Холменколлене

Самый провальный в истории российского биатлона сезон подходит к концу. После безмедальной Олимпиады наши спортсмены завоевали первое золото — спринт в Контиолахти выиграл Антон Шипулин, пропустивший соревнования в Корее. Он же завоевал бронзу в масс-старте.

В выходные биатлонистам предстоит этап Кубка мира в Холменколлене — предпоследний в нынешнем олимпийском сезоне. Он станет одной из последних попыток частично реабилитироваться за неудачи. Спустя неделю Кубок мира завершится в Тюмени.

Фото: LEHTIKUVA/Martti Kainulainen via REUTERS

17 марта: 14:30, эстафета, женщины; 16:45, гонка преследования, мужчины. 18 марта: 13:45, гонка преследования, женщины; 16:30, эстафета, мужчины. Биатлонная трасса (Холменколлен, Норвегия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

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