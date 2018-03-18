Очередь избирателей выстроилась у генконсульства РФ в Сиднее

Десятки людей выстроились в воскресенье в очередь у здания генерального консульства России в Сиднее, где открылся избирательный участок на выборах президента России.

«Сегодня голосование в Сиднее идет значительно активнее, чем на последних думских выборах в 2016 году», — сказал генеральный консул РФ в Сиднее Сергей Шипилов.

Он добавил, что в этом году впервые организовано выездное голосование. В первой половине дня оно проходит в русском клубе Литкомба, а во второй перемещается в западном пригороде Стратфилде (западных пригородах Сиднея, где проживает много выходцев из РФ.

В России выборы главы государства начались в 23:00 мск субботы с прозвучавшего в здании Центризбиркома гимна Российской Федерации. Первыми начали голосовать жители Камчатки и Чукотки.