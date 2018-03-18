Компания Apple случайно показала ошибку в операционной системе iPhone X

Компания Apple выпустила новый рекламный видеоролик iPhone X, в котором содержится ошибка в операционной системе.

В конце ролика на экране высветился баг в работе iOS 11, связанный с раскрытием уведомлений, передает телеканал «360». Девушка в рекламе снимает блокировку с iPhone X с помощью глаз. При этом автоматически разблокируются все предметы вокруг. Устройства следующего поколения Apple полностью избавятся от сканеров отпечатков пальцев в пользу Face ID.

Ранее сообщалось, что американская корпорация приостановила выпуск iPhone на две недели на своем заводе в Китае. Причиной приостановки выпуска смартфонов стали случаи нарушений при производстве из-за использования водонепроницаемых компонентов от производителя, не имеющего сертификации компании.