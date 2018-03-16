СМИ: Apple приостановила выпуск iPhone

Американская корпорация Apple приостановила выпуск iPhone на две недели на своем заводе в Китае, сообщает Commercial Times.

По данным издания, причиной приостановки выпуска смартфонов стали случаи нарушений при производстве смартфонов в Куньшане из-за использования водонепроницаемых компонентов от производителя, не имеющего сертификации компании.

Отмечается, что каждый пятый iPhone 8 Plus производится китайской корпорацией Wistron, а выпуском остальных смартфонов занимается компания Foxconn. В связи с данной ситуацией акции компании во время открытия торгов снизились на 5%.

Ранее эксперты аналитической компании Asymco установили средний срок службы устройств Apple.