Эксперты назвали средний срок службы устройств Apple

Аналитическая компания Asymco установила, что средний срок службы устройств Apple составляет чуть больше четырех лет.

По данным Business Insider, обнаруживается тенденция к использованию устройств в течение большего времени. В 2008 году срок службы гаджетов Apple составлял не более полутора лет, сообщает «Газета.ру».

Эксперты оценивали срок службы устройств на основании открытой статистики Apple. К настоящему моменту корпорация продала 2,05 млрд смартфонов и компьютеров по всему миру, 750 млн устройств уже вышли из употребления.

Специалисты установили, что средний срок службы устройства оставляет четыре года и три месяца.