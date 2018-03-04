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Эксперты назвали средний срок службы устройств Apple

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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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Аналитическая компания Asymco установила, что средний срок службы устройств Apple составляет чуть больше четырех лет.

По данным Business Insider, обнаруживается тенденция к использованию устройств в течение большего времени. В 2008 году срок службы гаджетов Apple составлял не более полутора лет, сообщает «Газета.ру».

Эксперты оценивали срок службы устройств на основании открытой статистики Apple. К настоящему моменту корпорация продала 2,05 млрд смартфонов и компьютеров по всему миру, 750 млн устройств уже вышли из употребления.

Специалисты установили, что средний срок службы устройства оставляет четыре года и три месяца.

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