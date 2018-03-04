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Эксперт рассказал об обмане пользователей геокартами Apple

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Фото: Global Look Press/Francesco Libassi
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Старший менеджер корпорации Adobe Артур Грабовски выявил схему обмана геокарт Apple, которые предоставляют пользователям недостоверные геоданные. К такому выводу Грабовски пришел, проанализировав данные навигационных систем Google, Waze и Apple.

Сотрудник установил, что геокарты Apple предоставляют данные в искаженном виде, отображая больше времени для прогулки или поездки. Это было сделано для того, чтобы пользователи попадали в пункт назначения несколько раньше указанного времени. Корректировка времени происходит намеренно, из-за чего пользователи смартфонов iPhone вынуждены испытывать дискомфорт, сообщает издание VistaNews.ru.

Максимально приближенное время для поездки отображают карты Google. Для анализа данных система использует сложные алгоритмы. Зачастую данные, отображаемые на картах Google, предоставляют время, необходимое для прибытия «минута в минуту». По этой причине пользователи могут опоздать на важную встречу.

Навигационные карты американской компании Apple были запущены в 2012 году, однако они так и не получили широкого распространения у пользователей.

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