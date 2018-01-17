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Владельцев устройств Apple предупредили о новой фишинговой атаке

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Фото: Global Look Press/Li Muzi
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Владельцы устройств Apple могут стать жертвами новой фишинговой атаки. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-релиз антивирусного программного обеспечения ESET.

По данным экспертов, речь идет о так называемой двойной рассылке. Вначале пользователь получает письмо о несуществующей покупке в магазине App Store. Во вложении к письму прилагается квитанция об оплате, в которой находится фишинговая ссылка. Пользователям предлагается перейти по ней, если возникают проблемы с заказом. Затем жертве рассылки предлагается ввести свой Apple ID, пароль, а также данные банковской карты, с которой совершаются покупки. После этого на почтовый адрес приходит второе письмо со ссылкой на тот же сайт, где пользователям предлагается подтвердить введенные данные. Специалисты ESET советуют пользователям игнорировать подобные сообщения, а также не переходить по ссылкам, содержащимся в похожих письмах.

Ранее портал iz.ru сообщал, что компания Apple признала наличие критической уязвимости процессоров Intel, AMD и ARM, позволяющей получить доступ к конфиденциальной информации. Уязвимость касается всех моделей iPhone и iMac с операционными системами Mac OS и iOS.

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