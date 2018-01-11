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Сенат США потребовал от Apple объяснить намеренное замедление iPhone

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Фото: Global Look Prees/Alex Edelman
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Глава комитета сената США по торговле, науке и транспорту Джон Тьюн направил главе Apple Тиму Куку письмо c требованием объяснить намеренное замедление работы старых моделей iPhone.

Информацию об этом распространил The Wall Street Journal.

Кроме того, сенатор интересуется, предоставит ли компания компенсацию пользователям, сообщает РБК.

Скандал с замедлением старых моделей iPhone обойдется корпорации Apple в $10 млрд. К такому выводу пришли аналитики банка Barclays 4 января.

29 декабря портал iz.ru писал, что Apple призналась в намеренном замедлении работы устаревающих моделей iPhone. В компании подчеркивали, что это делается для обеспечения лучшей работы установленных в смартфонах литий-ионных аккумуляторов.

Кроме того, Apple объявила о решении сократить стоимость замены батареи для старых iPhone с $79 до $29.

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