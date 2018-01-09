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Apple выпустила обновление безопасности для своих гаджетов

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Фото: Global Look Press/Frank Duenzl
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Разработчики компании Apple выпустили обновление безопасности для гаджетов на базе операционный системы iOS. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Таким образом компания отреагировала на сообщения об обнаружении критически важных уязвимостей в процессорах Intel, AMD и AMR, одна из которых получила название Spectre («Призрак»). В описании к обновлению сказано, что версия iOS 11.2.2 рекомендуется для установки всем пользователям, поскольку в нем приняты меры для ликвидации или максимального сокращения опасности для личных данных пользователей продукции Apple. Для защиты от возможной атаки корпорация также выпустила необходимые патчи для компьютеров и даже приставки Apple TV.

Кроме того, корпорация рекомендует скачивать ПО только из надежных источников, таких как App Store, сообщает BFM.RU.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Apple будет менять аккумуляторы iPhone в 2018 году с двукратной скидкой. 7 декабря жительница США подала иск в суд против Apple почти на $1 трлн, обвинив компанию в мошенничестве через введение в заблуждение за умышленное замедление работы iPhone.

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