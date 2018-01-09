Apple выпустила обновление безопасности для своих гаджетов

Разработчики компании Apple выпустили обновление безопасности для гаджетов на базе операционный системы iOS. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Таким образом компания отреагировала на сообщения об обнаружении критически важных уязвимостей в процессорах Intel, AMD и AMR, одна из которых получила название Spectre («Призрак»). В описании к обновлению сказано, что версия iOS 11.2.2 рекомендуется для установки всем пользователям, поскольку в нем приняты меры для ликвидации или максимального сокращения опасности для личных данных пользователей продукции Apple. Для защиты от возможной атаки корпорация также выпустила необходимые патчи для компьютеров и даже приставки Apple TV.

Кроме того, корпорация рекомендует скачивать ПО только из надежных источников, таких как App Store, сообщает BFM.RU.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Apple будет менять аккумуляторы iPhone в 2018 году с двукратной скидкой. 7 декабря жительница США подала иск в суд против Apple почти на $1 трлн, обвинив компанию в мошенничестве через введение в заблуждение за умышленное замедление работы iPhone.