Пользователи IPhone X открыли «портал в другое измерение»

В интернете пользователи активно обсуждают видео с оптической иллюзией, которое показано на iPhone X.

Так называемый «портал в другой мир» открывается на экране смартфона, который превращается в бездонную дыру. Объемное изображение меняется в зависимости от положения гаджета.

Для создания оптической иллюзии художник и дизайнер из Швеции Питер Норрби использовал программы отслеживания лица ARKit и трехмерной камеры.

По словам пользователей соцсетей, при просмотре видео создается ощущение, что со смартфона открывается портал в другое измерение.