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Пользователи IPhone X открыли «портал в другое измерение»

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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В интернете пользователи активно обсуждают видео с оптической иллюзией, которое показано на iPhone X.

Так называемый «портал в другой мир» открывается на экране смартфона, который превращается в бездонную дыру. Объемное изображение меняется в зависимости от положения гаджета.

Для создания оптической иллюзии художник и дизайнер из Швеции Питер Норрби использовал программы отслеживания лица ARKit и трехмерной камеры.

По словам пользователей соцсетей, при просмотре видео создается ощущение, что со смартфона открывается портал в другое измерение.

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