Подслушивающий вирус атаковал смартфоны на базе Android

Смартфоны на базе Android атаковал вирус, который тайно записывает всё происходящее вблизи гаджета.

Речь идет о программе RedDrop, которая полученные звуковые файлы выкладывает в сеть на Dropbox и Google Drive. Она также способна подписывать владельцев телефонов на премиальные SMS-сервисы.

Вирус скрывает все следы установки на устройство и маскирует вредоносные приманки под различные инструменты, например, калькуляторы или графические редакторы.

При этом методов борьбы с ним пока не разработано, сообщается на сайте компании Wandera.

Отмечается, что программа распространяется через приложения, которых нет в Google Play.