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Критические уязвимости обнаружены в торрент-клиенте uTorrent

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Фото: uTorrent
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Специалисты компании Google Project Zero обнаружили критические уязвимости в двух версиях торрент-клиента uTorrent, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к скачанным файлам и истории загрузок на компьтере. Об этом пишет портал ArsTechnica.

Как утверждают эксперты, с помощью уязвимостей любой сайт может получить контроль над ключевыми функциями клиента и загружать вирусы в папку автозагрузки Windows.

Разработчики клиента uTorrent заявили, что уже исправили уязвимости в версиях для ПК, и пообещали в течение несколько дней выпустить обновление программы.

Ранее портал iz.ru писал, что пользователи обнаружили уязвимость в смартфонах iPhone, из-за которой гаджеты выходят из строя при получении сообщении с символом распространенного на территории Индии языка телугу.

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