Найден новый способ «убить» iPhone
Пользователи гаджетов Apple нашли очередную уязвимость, мешающую нормальному функционированию устройства на iOS. Об этом сообщает сайт MobileWorld.
Оказалось, что для того, чтобы вывести из строя iPhone, достаточно оправить SMS с символом из телугу, который переводится как «знак». Телугу является распространенным на территории Индии языком. Устройство при получении этого символа не дает пользователю просмотреть сообщение, а после этого затрудняется доступ к основным приложениям смартфона, включая почтовый клиент и мессенджеры. Кроме того, телефон хаотично выключает подсветку экрана и отказывается выполнять свои основные функции, сообщает телеканал «Звезда».
Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8— Tom Warren (@tomwarren) 15 февраля 2018 г.
Эксперты полагают, что проблему можно решить еще одним сообщением с любым другим содержанием. После этого пользователь сможет зайти в приложение и почистить переписки. Представители «яблочной» компании пока найденный клиентами баг не прокомментировали.
Ранее портал iz.ru сообщал, что пользователи Сети нашли способ отключить iPhone на расстоянии.