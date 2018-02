Найден новый способ «убить» iPhone

Пользователи гаджетов Apple нашли очередную уязвимость, мешающую нормальному функционированию устройства на iOS. Об этом сообщает сайт MobileWorld.

Оказалось, что для того, чтобы вывести из строя iPhone, достаточно оправить SMS с символом из телугу, который переводится как «знак». Телугу является распространенным на территории Индии языком. Устройство при получении этого символа не дает пользователю просмотреть сообщение, а после этого затрудняется доступ к основным приложениям смартфона, включая почтовый клиент и мессенджеры. Кроме того, телефон хаотично выключает подсветку экрана и отказывается выполнять свои основные функции, сообщает телеканал «Звезда».

