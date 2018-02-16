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Найден новый способ «убить» iPhone

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пользователи гаджетов Apple нашли очередную уязвимость, мешающую нормальному функционированию устройства на iOS. Об этом сообщает сайт MobileWorld.

Оказалось, что для того, чтобы вывести из строя iPhone, достаточно оправить SMS с символом из телугу, который переводится как «знак». Телугу является распространенным на территории Индии языком. Устройство при получении этого символа не дает пользователю просмотреть сообщение, а после этого затрудняется доступ к основным приложениям смартфона, включая почтовый клиент и мессенджеры. Кроме того, телефон хаотично выключает подсветку экрана и отказывается выполнять свои основные функции, сообщает телеканал «Звезда».

Эксперты полагают, что проблему можно решить еще одним сообщением с любым другим содержанием. После этого пользователь сможет зайти в приложение и почистить переписки. Представители «яблочной» компании пока найденный клиентами баг не прокомментировали.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пользователи Сети нашли способ отключить iPhone на расстоянии.

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