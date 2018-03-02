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В Instagram появится функция видеозвонка

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Фото: REUTERS/Thomas White
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Пользователи популярной соцсети Instagram в скором времени получат возможность совершать голосовые и видеозвонки. 

О новой функции сообщило издание TechCrunch, сотрудники которого обратили внимание на то, что в Android-версии приложения появились иконки вызова. Эксперты отметили, что наличие значков в общедоступном APK-файле означает, что внутреннее тестирование завершено и запуск новой функции состоится в ближайшем будущем, пишет сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что впервые информация о данной функции в Instagram появилась в январе 2018 года. Однако тогда официальные представители соцсети не стали комментировать сообщения.

Как писал портал iz.ru, в Instagram открылся аккаунт патриарха Кирилла «День патриарха», в котором будут публиковаться неформальные моменты ежедневного служения предстоятеля.

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