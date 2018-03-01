Патриарх Кирилл открыл аккаунт в Instagram

В Instagram открылся аккаунт патриарха Кирилла «День патриарха», в котором будут публиковаться неформальные моменты ежедневного служения предстоятеля, сообщила пресс-служба Русской православной церкви.

«Не все фотографии и видео входят в альбомы на официальном сайте Московской патриархии, многие моменты служения патриарха остаются за кадром», — приводит НСН заявление пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова.

Он сообщил, что интересные и неформальные фотографии, а также видеоролики будут публиковаться в Instagram.

Ранее на Архиерейском соборе патриарх Кирилл заявил, что соцсети сегодня являются частью современной реальности, как телевидение или радио. По его мнению, было бы неправильно пренебрегать этой реальностью.