Apple выпустит серию устройств с Face ID

Apple готовится к выпуску серии устройств с Face ID. Эксперты отмечают, что основной поставщик датчиков VCSEL, которые составляют аппаратную основу системы распознавания лиц, наращивает объемы производства комплектующих.

Ожидается, что новые гаджеты появятся во второй половине 2018 года.

В компании Finisar, которая создает лазерные датчики, подтвердили, что увеличение поставок запланировано на вторую половину текущего года, сообщает венчурная фирма Loup Ventures.

Некоторое время назад Apple инвестировала $390 млн в оборудование для производства датчиков VCSEL. По словам аналитиков, это еще одно подтверждение того, что компания планирует отказаться от Touch ID в пользу технологии распознавания лиц.