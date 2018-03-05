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Apple выпустит бюджетный MacBook в 2018 году

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Фото: ТАСС/i-Images/Barcroft Images
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Американская компания Apple планирует выпустить весной 2018 года бюджетный MacBook Air. Об этом сообщил аналитик KGI Securities Мин Чи Куо.

Предполагается, что модель 13-дюймового ноутбука MacBook Air будет презентована во II квартале этого года (летом).

При этом, по прогнозам аналитика, новый гаджет будет более доступным и поможет нарастить объемы поставок ноутбуков на 10–15%.

В производстве нового MacBook Air будут использованы последние версии процессоров. На их работу уязвимость Meltdown и Spectre будет влиять меньше.

Также особенностью модели может стать замена портов USB-A в пользу более современных USB-C. Обновить компания может и дисплей, отказавшись от разрешения 1440x900 пикселей.

Примерная цена новинки пока не оглашается. Актуальная модель с экраном 13 дюймов продается в США за $999.

4 марта сообщалось, что эксперты назвали средний срок службы устройств Apple. Исследование проводилось на основании открытой статистики Apple.

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