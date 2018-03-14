Беспроводная зарядка AirPower от Apple поступит в продажу в конце марта 2018 года.

Максимальная мощность устройства, как ожидается, составит 29 Вт, тогда как емкость аналогов в четыре раза меньше.

Эксперты не исключают, что AirPower сможет заряжать несколько устройств одновременно, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как писал портал iz.ru, специалисты установили, что беспроводная зарядка изнашивает батарею iPhone X и iPhone 8 быстрее, чем классическая при помощи кабеля.