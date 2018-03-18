Скончался журналист-международник Михалев

Бывший заместитель гендиректора ТАСС, журналист-международник Павел Михалев скончался в субботу, 17 марта, в возрасте 87 лет.

Как сообщает агентство, российский журналист на протяжении долгого времени страдал тяжелой болезнью.

После окончания Ленинградского государственного университета, Михалев более 30 лет работал в газете «Комсомольская правда», он был корреспондентом в Каире и Лондоне. Затем более 20 лет журналист возглавлял международную службу в ТАСС.