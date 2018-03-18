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На Сахалине отметили высокую явку на выборах президента России

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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Выборы президента России на Сахалине проходят при высокой явке. Многие жители решили прийти на избирательные участки сразу после их открытия, что привело к очередям.

Помимо выборов главы государства, на Сахалине проведут несколько опросов по вопросам местного значения, отмечает интернет-издание «Сахалин и Курилы».

Стоит отметить, что около 6,8 тыс. избирателей (1,82%) досрочно проголосовали на выборах главы государства.

Напомним, в России стартовали выборы президента России. Избирательные участки на Сахалине и Камчатском крае открылись в субботу, 17 марта, в 23:00 мск.

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