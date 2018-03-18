На заседании ЦИК представили сюжет канала «78» о выборах в Антарктиде

На торжественном заседании комиссии Центризбиркома показали сюжет телеканала «78» о ходе выборов главы государства в Антарктиде.

В ролике рассказывается, как граждане России, находящиеся в самых разных точках планеты, отдают свой голос на избирательных участках.

Как ранее писал портал iz.ru, президентские выборы в стране начались с российского гимна, прозвучавшего в здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Москве. С приветственным словом выступила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.