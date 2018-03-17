Проектировщики обрушившегося в Майами моста знали о трещине на нем

Компания-подрядчик, ответственная за проектирование обрушившегося в Майами моста, и сотрудники Международного университета Флориды знали о появившейся на мосту трещине, но решили, что она не представляет угрозы. Об этом сообщается в заявлении университета.

Отмечается, что утром 15 марта ответственная за проектирование и строительство группа провела встречу на стройке. Инженер компании FIGG представил технический доклад, в котором заключил, что трещина не нарушает структурную целостность моста и угроз безопасности нет, сообщает «РИА Новости».

Обрушение пешеходного моста в Майами произошло 15 марта. В результате под завалами оказалось не менее восьми автомобилей. Полиция округа Майами-Дэйд сообщила, что в результате обрушения пешеходного моста погибли шесть человек.