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Проектировщики обрушившегося в Майами моста знали о трещине на нем

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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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Компания-подрядчик, ответственная за проектирование обрушившегося в Майами моста, и сотрудники Международного университета Флориды знали о появившейся на мосту трещине, но решили, что она не представляет угрозы. Об этом сообщается в заявлении университета.

Отмечается, что утром 15 марта ответственная за проектирование и строительство группа провела встречу на стройке. Инженер компании FIGG представил технический доклад, в котором заключил, что трещина не нарушает структурную целостность моста и угроз безопасности нет, сообщает «РИА Новости».

Обрушение пешеходного моста в Майами произошло 15 марта. В результате под завалами оказалось не менее восьми автомобилей. Полиция округа Майами-Дэйд сообщила, что в результате обрушения пешеходного моста погибли шесть человек.

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