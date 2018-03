Число жертв обрушения моста в Майами возросло до шести человек

Число погибших в результате обрушения пешеходного моста в Майами (штат Флорида, США) увеличилось до шести человек. Об этом сообщили в полиции округа Майами-Дэйд.

«Мы можем подтвердить гибель шести человек», — говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в микроблоге в Twitter.

