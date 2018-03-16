Число жертв обрушения моста в Майами возросло до шести человек

Число погибших в результате обрушения пешеходного моста в Майами (штат Флорида, США) увеличилось до шести человек. Об этом сообщили в полиции округа Майами-Дэйд.

«Мы можем подтвердить гибель шести человек», — говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в микроблоге в Twitter.

#UPDATE: We can confirm, 6 fatalities in the #FIUBridgeCollapse. #MDPD is still on scene and working in collaboration with several entities on the recovery efforts. Continue to follow us for official updates. pic.twitter.com/bxW8sXEPCs — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) 16 марта 2018 г.

Ранее сообщалось о четырех погибших и девяти пострадавших.

Обрушение пешеходного моста в Майами произошло накануне. В результате под завалами оказались не менее восьми автомобилей. Пешеходный мост предназначался для студентов Флоридского международного университета. Открытие моста было запланировано на начало 2019 года.

В настоящее время расследованием инцидента занимается специальная комиссия, в состав которой вошли 15 человек.