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Число жертв обрушения моста в Майами возросло до шести человек

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Фото: WTVJ-NBCMiami.com via REUTERS
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Число погибших в результате обрушения пешеходного моста в Майами (штат Флорида, США) увеличилось до шести человек. Об этом сообщили в полиции округа Майами-Дэйд.

«Мы можем подтвердить гибель шести человек», — говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в микроблоге в Twitter.  

 

 

Ранее сообщалось о четырех погибших и девяти пострадавших.

Обрушение пешеходного моста в Майами произошло накануне. В результате под завалами оказались не менее восьми автомобилей. Пешеходный мост предназначался для студентов Флоридского международного университета. Открытие моста было запланировано на начало 2019 года.

В настоящее время расследованием инцидента занимается специальная комиссия, в состав которой вошли 15 человек. 

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