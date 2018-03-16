Четыре человека погибли при обрушении пешеходного моста в Майами

В Майами в результате обрушения пешеходного моста погибли не менее четырех человек. Число жертв может значительно возрасти, в настоящий момент на месте происшествия ведутся спасательные работы.

A newly-installed portion of a pedestrian bridge near Florida International University in Miami has collapsed.



It's devastating to see the aftermath, but I'm inspired to see how many people run towards the scene in order to help.



My heart goes out to the victims and rescuers. pic.twitter.com/OhiX8IyOVX — Red T Raccoon (@RedTRaccoon) March 15, 2018

Инцидент произошел в четверг, 15 марта. В результате обрушения моста под завалами оказались не менее восьми автомобилей. По последним данным, погибли четыре человека, еще девятерых удалось спасти, передает Miami Herald.

Пешеходный мост предназначался для студентов Флоридского международного университета. Его открытие было запланировано на начало 2019 года. На прошлой неделе была установлена основная секция моста, после чего специалисты приступили к проведению стресс-тестов.

В настоящий момент выясняются обстоятельства трагедии. Расследованием занимается специальная комиссия, в состав которой входят 15 человек.