Инженер предупреждал о трещинах в конструкции упавшего моста в Майами

Один из инженеров, занимавшихся строительством пешеходного моста в Майами (штат Флорида), за два дня его обрушения сообщал властям о трещинах в конструкции. Стенограмма голосового сообщения на автоответчике была опубликована в пятницу транспортным управлением штата.

Согласно предоставленному источнику, инженер Денни Пейт, участвовавший в строительстве, позвонил и оставил сообщение на автоответчике одного из сотрудников транспортного управления о том, что в конструкции были замечены трещины и требуется ремонт. Адресата не было на рабочем месте, он прослушал запись только в пятницу, уже после обрушения моста.

Пешеходный мост обрушился в Майами 15 марта. В результате инцидента погибли шесть человек.