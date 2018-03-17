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В 2017 году доходы ФИФА превысили ожидания

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Международная федерация футбола (ФИФА) в 2017 году заработала на $300 млн больше, чем закладывалось в финансовые планы. Федерация ввела режим экономии, а также с прибылью продала права на трансляции матчей.

«Мы взяли на себя обязательство восстановить доверие к организации и увеличить инвестиции на развитие мирового футбола. Сейчас это стало реальностью», — подчеркнул глава ФИФА Джанни Инфантино.

По оценке экспертов, общий прирост средств ФИФА за отчетное трехлетие 2015–2018 годов составит $100 млн. В частности, свой вклад в прибыль организации внесет и чемпионат мира в России, пишет «Российская газета». 

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