В 2017 году доходы ФИФА превысили ожидания

Международная федерация футбола (ФИФА) в 2017 году заработала на $300 млн больше, чем закладывалось в финансовые планы. Федерация ввела режим экономии, а также с прибылью продала права на трансляции матчей.

«Мы взяли на себя обязательство восстановить доверие к организации и увеличить инвестиции на развитие мирового футбола. Сейчас это стало реальностью», — подчеркнул глава ФИФА Джанни Инфантино.

По оценке экспертов, общий прирост средств ФИФА за отчетное трехлетие 2015–2018 годов составит $100 млн. В частности, свой вклад в прибыль организации внесет и чемпионат мира в России, пишет «Российская газета».