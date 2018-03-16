ФИФА не отказалась от идеи реформы клубного чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) не отказывается от идеи реформировать клубный чемпионат мира. Работа в этом направлении продолжится, заявил президент организации Джанни Инфантино.

«Наша миссия — развивать футбол повсюду, исходя из этого мы будем менять клубные соревнования на уровне ФИФА», — приводит ТАСС слова Инфантино.

Ранее в федерации обсуждалась возможность реформирования чемпионата мира среди клубов. В частности, ФИФА хотела бы, чтобы в будущем видоизмененный турнир заменит Кубок конфедераций. Ожидается, что турнир в новом формате впервые пройдет в 2021 году.

Клубный чемпионат мира проводится ежегодно. В нем принимают участие лучшие клубы шести континентальных конфедераций, а также клуб-чемпион страны, принимающий турнир.

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