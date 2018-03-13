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ФИФА может отстранить Грецию от участия в международных турнирах

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Фото: REUTERS/Yorgos Mattheos
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Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила Греции отстранением команд от участия в международных турнирах после инцидента во время матча между командами ПАОК и АЕК.

ФИФА готова ввести санкции против страны, если компетентные органы не предпримут надлежащих мер для искоренения насилия и обеспечения беспроблемного проведения национальных чемпионатов. Об этом сообщил журналист BBC Ричард Конвей, передает агентство «Р-Спорт».

Матч между ПАОК и АЕК, прошедший в минувшее воскресенье, не был доигран. В концовке встречи ПАОК открыл счет, однако судья отменил взятие ворот из-за офсайда.

Возмущенные болельщики и владелец клуба Иван Саввиди выбежали на поле и стали угрожать арбитру матча. При этом греческие СМИ опубликовали фотографии российского бизнесмена с пистолетом в кобуре на поясе. Сам россиянин отрицал, что угрожал судье.

После этого инцидента проведение чемпионата Греции было временно приостановлено.

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