ФИФА может отстранить Грецию от участия в международных турнирах

Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила Греции отстранением команд от участия в международных турнирах после инцидента во время матча между командами ПАОК и АЕК.

ФИФА готова ввести санкции против страны, если компетентные органы не предпримут надлежащих мер для искоренения насилия и обеспечения беспроблемного проведения национальных чемпионатов. Об этом сообщил журналист BBC Ричард Конвей, передает агентство «Р-Спорт».

Матч между ПАОК и АЕК, прошедший в минувшее воскресенье, не был доигран. В концовке встречи ПАОК открыл счет, однако судья отменил взятие ворот из-за офсайда.

Возмущенные болельщики и владелец клуба Иван Саввиди выбежали на поле и стали угрожать арбитру матча. При этом греческие СМИ опубликовали фотографии российского бизнесмена с пистолетом в кобуре на поясе. Сам россиянин отрицал, что угрожал судье.

Владелец ПАОК Иван Саввиди во время матча с АЕК, который не был доигран. pic.twitter.com/icLZmEZuAm — Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) March 12, 2018

После этого инцидента проведение чемпионата Греции было временно приостановлено.