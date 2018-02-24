СМИ рассказали об «охоте» испанских фанатов на русских

Беспорядки между «Спартаком» и испанским «Атлетиком» спровоцировали радикальные фанаты баскской команды, которые придерживаются крайне левых националистических взглядов, сообщают испанские СМИ.

По данным полицейского профсоюза, именно испанские фанаты начали бросать дымовые шашки и различные предметы в сторону россиян. Позже у них изъяли кастеты, дубинки, молотки, камни, палки с острыми наконечниками, дымовые шашки, бутылки с бензином и петарды.

«Они пошли на охоту на русских, и шли на них вооруженными, бросая в них все, не обращая внимания, что там были семьи, пожилые люди, дети», – приводит издание El Confidencial слова очевидцев.

23 февраля девять человек были задержаны перед матчем между «Спартаком» и испанским «Атлетиком» по подозрению в нарушении общественного порядка и нападении на представителей власти. Предполагалось, что за участие в беспорядках они предстанут перед судом.

Встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Однако клуб выбыл из турнира по сумме двух встреч, проиграв первый матч со счетом 1:3.