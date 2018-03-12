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Фанаты итальянского клуба «Асколи» избили футболистов команды

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Фото: Global Look Press/AFLO/Maurizio Borsari
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Болельщики итальянской футбольной команды «Асколи» напали на вратаря Винченцо Вендитти и полузащитника Самуэле Парлати.

Когда спортсмены выходили из раздевалки по окончании очередного матча, их окружила толпа из десяти человек. Лица нападавших были замотаны шарфами с символикой клуба.

Тиффози не нанесли физического ущерба футболистам, просто сбив их с ног и повалив на землю. Однако фанаты попросили передать угрозы другим игрокам. 

Таким образом болельщики выразили недовольство последним матчем команды, в котором она проиграла «Венеции» со счетом 0:1, сообщает Football Italia.

«Асколи» играет в дивизионе Б (по российской аналогии — во второй лиге). Команда замыкает турнирную таблицу текущего сезона. Вендитти и Парлати не входят в основной состав клубной команды: Вендитти весь сезон находится на скамейке запасных, а Парлати вышел на поле лишь в одном матче.

Как писал iz.ru, на стадионах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, создадут специальные изоляторы для буйных болельщиков.

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