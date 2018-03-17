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Жителей Западного округа следующими расселят по программе реновации

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Следующие переезды по программе реновации пройдут в Западном округе Москвы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он отметил, что все районы расписаны по графику.

«Дальше будет Западный округ, там у нас уже два дома готовы. Дальше мы готовим еще ряд домов на севере. У нас расписан почти каждый месяц, какие дома будут переезжать», – цитирует Хуснуллина «РИА Новости».

Также в этом году также начнется переселение в районе метро «Селигерская». Открытие конечной станции салатовой ветки метро на севере Москвы запланировано на ближайшие дни, отметил Хуснуллин.

Заселение первого дома по программе реновации началось в феврале этого года. Первый дом, адаптированный под программу, расположен на востоке столицы, на 5-й Парковой улице.

Программа реновации в Москве предполагает снос устаревшего жилья и переселение жителей в новые дома, в нее входит свыше 5 тыс. адресов.

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